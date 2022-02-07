Свердловская биатлонистка Светлана Миронова двумя словами оценила свою гонку на олимпиаде в Пекине

Фото: Instagram Светланы Мироновой

Биатлонистка Светлана Миронова, представляющая на олимпийских играх в Пекине Россию и Свердловскую область, оценила свое выступление в индивидуальной гонке. Спортсменка расположилась на 23 строчке в итоговом протоколе, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

- Как сказал Йоханнес Клэбо (норвежский лыжник, занявший накануне 40 место в скиатлоне), это жопа. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть. Мне нравится фраза «вдруг откуда ни возьмись». Но вот не взялось, - рассказала Светлана Миронова на вопрос корреспондента Sports.ru.

Накануне воспитанник екатеринбургской спортивной школы «Юность» Александр Галлямов, выступающий в парном фигурном катании, помог завоевать золотые медали в командном турнире. Он вместе с Анастасией Мишиной заработал 19 баллов из 20 возможных во время двух своих прокатов.