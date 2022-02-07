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Общество7 февраля 2022 13:50

«Для лайков ты все это сделал!»: в Сети осудили тагильчанина за зацепинг с трамваем

Блогер Никита Берговин прокатился, прицепившись к трамваю, а потом – к автомобилю
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Парень рисковал жизнью ради съемки. Фото: скрин с видео

Парень рисковал жизнью ради съемки. Фото: скрин с видео

В интернете пользователи осудили поступок блогера Никиты Берговича, который устроил прокатился по Нижнему Тагилу на сноуборде.

Блогер сначала для покатушек прицепился к трамваю, а затем - к автомобилю. Все происходящее снимала камеру. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Многие пользователи сошлись во мнении, что поведение Берговича – хулиганское, а сам он показывает дурной пример молодежи.

- Кого он там порадовал? Таких же недалеких, как он? Для лайков ты все это сделал! – пишет житель Нижнего Тагила Эдуард.

- Ужас, какой пример для молодежи! – говорит Татьяна.

Сам блогер уверен, что ничего дурного не сделал. Никита просто исполнил мечту детства и поделился радостью с подписчиками. Впрочем, понимание он нашел не у всех.