В Екатеринбурге спектакль «Мастер и Маргарита» Валерия Беляковича перенесли на другую площадку

Спектакль болжен был пройти во «Дворце молодежи». Фото: организаторы спектакля

В Екатеринбурге перенесли площадку спектакля «Мастер и Маргарита» Валерия Беляковича. Он должен был пройти 9 февраля во «Дворце молодежи», но площадку сменили по техническим причинам.

- У нас перенос спектакля «Мастер и Маргарита» из «Дворца молодежи» в «Окружной дом офицеров», - сообщают организаторы спектакля.

Время спектакля также изменено. Он пройдет в 19:30. При этом все купленные ранее билеты действительны, а рассадка будет производится организатором на месте, в «Окружном доме офицеров» согласно категории и стоимости билета.

Спектакль «Мастер и Маргарита» - это постановка режиссера Валерия Беляковича. В ней автор передал свое видение на легендарный роман М.А. Булгакова. Искренняя игра артистов и несравненная постановка режиссера пронесут зрителя сквозь время, вовлекут в события, дадут возможность пережить вместе с героями их боль и страдания, наслаждение и перевоплощение.

Главные роли исполнили Ольга Кабо, Владимир Бегма, Михаил Гудошников, Наталья Гончарова и другие актеры.