В Екатеринбурге местного рецидивиста обвинили в убийстве пятилетней давности

Помощь сыщикам оказала полицейская собака, обученная работе по следу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге 36-летнему местному жителю обвинили в убийстве, которое он совершил еще в 2017 году. Следователи предполагают, что тогда рецидивист, находясь в автомобиле на улице Чистой, несколько раз ударил ножом незнакомца, тот умер от полученных ранений.

В январе 2022 года выяснилось, что обладателем указанного генетического профиля является один из осужденных, отбывающий наказание на севере области за преступление в отношении своей знакомой. Его заключили под стражу, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, помощь сыщикам тогда оказала полицейская собака, обученная работе по следу, по кличке Альфа. По одной из версий, между убитым и ныне обвиняемым мог произойти дорожный конфликт, который и закончился летальным исходом.