В Нижнем Тагиле два театра отменили свои спектакли из-за массового заболевания артистов

Руководители культурных учреждений пообещали вернуть деньги за билеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле драматический и маленький театры отменили спектакли в минувшие выходные из-за массовых заболеваний артистов. Руководители культурных учреждений принесли извинения зрителям и пообещали вернуть деньги за билеты. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Дорогие зрители! По причине болезни артистов спектакли «Дуры мы, дуры», «Серебряное копытце» и «Вишневый сад» отменяются. Приносим вам свои извинения и надеемся на понимание, - сообщается на странице Драматического театра во ВКонтакте.

Напомним, в Свердловской области продолжается стремительный рост заболеваемости ОРВИ, специалисты Роспотребнадзора сообщают, что с 31 января по 6 февраля в регионе зафиксировали 93 772 новых случаев заражения вирусными инфекциями, это на 42.6 % больше показателей прошлой недели, а также превышает общий эпидпорог почти на 220 %.