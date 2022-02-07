Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость7 февраля 2022 12:46

В Нижневартовске перевыполнили план по взносам на капремонт

Показатель составил 104%
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
План по сбору денег перевыполнен, но долгов по-прежнему немало

План по сбору денег перевыполнен, но долгов по-прежнему немало

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 года город Нижневартовск в ХМАО перевыполнил план по сбору взносов за капремонт.

Жители города перечислили на счета 38 миллионов рублей, что составляет более 104% от нужной суммы. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

На такой уровень сборов взносов удалось выйти за счет того, что жители Нижневартовска оплачивают взносы на прошлые годы. Сейчас размер задолженности по городу составляет 479 миллионов рублей.

В 2022 году в городе запланированы работы по капитальному ремонту в 74 многоквартирных домах. На них потратят больше 1 миллиарда рублей.

В целом по ХМАО сумма долга превышает 1,5 миллиарда рублей.