В Нижневартовске перевыполнили план по взносам на капремонт

План по сбору денег перевыполнен, но долгов по-прежнему немало Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 года город Нижневартовск в ХМАО перевыполнил план по сбору взносов за капремонт.

Жители города перечислили на счета 38 миллионов рублей, что составляет более 104% от нужной суммы. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

На такой уровень сборов взносов удалось выйти за счет того, что жители Нижневартовска оплачивают взносы на прошлые годы. Сейчас размер задолженности по городу составляет 479 миллионов рублей.

В 2022 году в городе запланированы работы по капитальному ремонту в 74 многоквартирных домах. На них потратят больше 1 миллиарда рублей.

В целом по ХМАО сумма долга превышает 1,5 миллиарда рублей.