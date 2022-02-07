В Сургуте к началу учебного года откроют школу

Новая школа откроет свои двери 1 сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте в 33 микрорайоне к началу учебного года откроют новый корпус школы «Перспектива», где смогут обучаться 900 юных югорчан. Учебному учреждению осталось пройти только этап лицензирования.

Новая школа построена по особому принципу, согласно которому ученики смогут получать знания в одном здании, то есть заниматься разными видами спорта, творчеством и наукой в пределах одной школы. Для этого здесь разместились два современных спортзала, бассейн, актовый зал, зал хореографии, несколько научных лабораторий. Об этом пишет ugra-news.ru.

Новая школа позволит разгрузить первую смену, однако частично вторая смена будет сохранена. Первые занятия в новом корпусе начнутся в сентябре 2022 года. Всего в Сургуте сейчас строятся пять школ.