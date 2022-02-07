В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину, ограбившего продуктовый магазин

Мужчина уже был судим за грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге росгвардейцы во время патрулирования улиц Уралмаша задержали 38-летнего рецидивиста, который с газовым баллончиком в руках ограбил продуктовый магазин на Красных командиров. Работники торговой точки вспомнили, что налетчик бывал здесь и даже оставлял в залог паспорт.

- Вскоре на той же улице стражи правопорядка обнаружили и задержали пешехода, подходящего под описание разыскиваемого. Его доставили в полицию, потерпевшая опознала в нем своего обидчика. Мужчина уже был судим за грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге полицейские поймали 26-летнего мигранта, у которого нашли почти полтора килограмма героина. Молодого человека из Таджикистана задержали на улице Отто Шмидта прямо около тайника с запрещенными веществами.