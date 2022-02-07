Юрист раскритиковал идею отменить пределы самообороны

Полиция окажется в опасности после принятия нового закона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист Василий Воробьев оценил законопроект, по которому пределы допустимой самообороны при защите своей жизни, здоровья и имущества отменят.

Эксперт считает принятие такого законопроекта маловероятным, ведь в России до сих пор нет единого мнения по поводу разрешенных рамок самозащиты. Об этом юрист рассказал изданию NEWS.ru.

По словам Василия Воробьева, максимум, на что может рассчитывать общества – это на изменения в уголовно-процессуальном кодексе, касающихся допустимых пределом самообороны в вопросе смягчения квалификации, чтобы граждан было сложнее привлекать за это.

- Главная проблема – это чтобы у нас самообороной не стали оправдывать любое убийство, - рассказывает юрист.

Сейчас силовики имеют право, они при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий теперь могут не представляться, если есть в этом необходимость. Поэтому новая мера представляет угрозу для их жизни.

Напомним, что законопроект направлен в Правительство РФ и Верховный суд РФ. Согласно документу, гражданам могут дать право защищать себя, свою жизнь, а также родных и имущество любыми способами от тех, кто незаконно проникает в их дом или квартиру. Исключение лишь одно – судебное решение.