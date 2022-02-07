В Екатеринбурге полиция нашла у мигранта полтора килограмма героина

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские поймали 26-летнего мигранта, у которого нашли почти полтора килограмма героина. Молодого человека из Таджикистана задержали на улице Отто Шмидта прямо около тайника с запрещенными веществами.

- На глазах оперативников он подошел к месту, где находились наркотики, и поднял сверток. Когда он увидел направляющихся к нему полицейских, то бросил пакетик и попытался убежать, но был задержан, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что в тайнике находилось 2,75 грамма героина, а во время обысков в съемной квартире мужчины нашли еще почти полтора килограмма аналогичного вещества и предметы для расфасовки. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемый взят под стражу.