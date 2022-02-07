В Свердловской области эпидемиологический порог по ОРВИ превышен почти на 220%

На Екатеринбург приходится чуть больше 38 тысяч новых случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области продолжается стремительный рост заболеваемости ОРВИ, специалисты Роспотребнадзора сообщают, что с 31 января по 6 февраля в регионе зафиксировали 93 772 новых случаев заражения вирусными инфекциями, это на 42.6 % больше показателей прошлой недели, а также превышает общий эпидпорог почти на 220 %.

- В структуре заболеваемости 38% составляют дети, 62% - взрослые. Максимальный уровень заболеваемости среди детей отмечается в возрастной группе 3-6 лет. Неблагополучные по заболеваемости МО: Нижняя Салда, Первоуральск, Ревда, Красноуфимск, Полевской, Богданович, Сысерть, ЗАТО Свободный, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

На Екатеринбург приходится чуть больше 38 тысяч новых случаев, это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 244,1%. Также отмечается рост числа внебольничной пневмонии, только за последнюю неделю такой диагноз получили 1140 уральцев.