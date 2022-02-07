Хоккейный клуб «Автомобилист» не попал в плей-офф после досрочного завершения сезона из-за COVID-19

«Автомобилист» выступал определение участников Кубка Гагарина путем розыгрыша «плей-ин» среди команд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга лишился шансов попасть в плей-офф, чтобы побороться за кубок Гагарина в этом сезоне. Континентальная хоккейная лига приняла решение завершить регулярной чемпионат досрочно и провести турнир по уже существующим результатам, уральцы в это время занимали девятое место восточной конференции, в то время как дальше проходят восемь лучших команд.

- «Автомобилист» выступал определение участников Кубка Гагарина путем розыгрыша «плей-ин» среди команд, борющихся за попадание в восьмерку. Принять участие в этом раунде, предваряющем классический плей-офф, должны были все команды, не потерявшие шансы на попадание в розыгрыш на момент остановки регулярки, - сообщают в пресс-службе клуба.

В руководстве команды считают, что именно формат «плей-ин» мог стать единственным по-настоящему спортивным способом выяснения уровня игроков, важно учесть, что команды-претенденты имели абсолютно разные календари с абсолютно разным количеством матчей с теми или иными соперниками. В «Автомобилисте» такое решение считают неспортивным, при этом хоккеисты извинились перед болельщиками за проваленный сезон.