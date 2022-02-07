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Наука7 февраля 2022 10:48

В Екатеринбурге ученые УрФУ начали расшифровывать гены растений, чтобы защитить их от загрязнения почвы

Для этого вуз приобрел новый аппарат - секвенатор
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Благодаря исследованию они смогут выводить новые сорта растений, устойчивые к тяжелым металлам в почве.

Благодаря исследованию они смогут выводить новые сорта растений, устойчивые к тяжелым металлам в почве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете ученые начали расшифровывать длинные цепочки РНК растений. Так они хотят вычислить те гены, которые сделают растения невосприимчивыми к тяжелым металлам в почве. Для исследований вуз приобрел специальный аппарат — секвенатор, который и занимается расшифровкой цепочек ДНК и РНК.

- Расшифровка генома человека заняла несколько десятилетий у всех мировых лабораторий, потому что тогда не было таких устройств, - объясняет сотрудник кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. - Вот такой прибор может повторить этот эксперимент в течение нескольких дней — настолько поменялась производительность.

Благодаря секвенатору даже геном человека можно расшифровать за несколько дней. Раньше для этого нужны были десятилетия.

Благодаря секвенатору даже геном человека можно расшифровать за несколько дней. Раньше для этого нужны были десятилетия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если говорить научным языком, то с помощью секвенатора уральские ученые планируют найти в растениях гены, регулирующи синтез лигнина — того самого компонента, отвечающего за устойчивость к тяжелым металлам.

- Использование секвенирования позволяет более точно идентифицировать гены и транскрипционные факторы, регулирующие количество лигнина, образующегося в ответ на загрязнение почвы, и определить, какие гены активировались для сопротивления действию металлов, - объясняет Анастасия Тугбаева, сотрудник лаборатории «Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и трансформированных биосистем».

Потом уже найденные гены можно будет использовать, чтобы создать сорта расстений, устойчивые к техногенному загрязнению.