В Екатеринбурге ученые УрФУ начали расшифровывать гены растений, чтобы защитить их от загрязнения почвы

Благодаря исследованию они смогут выводить новые сорта растений, устойчивые к тяжелым металлам в почве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете ученые начали расшифровывать длинные цепочки РНК растений. Так они хотят вычислить те гены, которые сделают растения невосприимчивыми к тяжелым металлам в почве. Для исследований вуз приобрел специальный аппарат — секвенатор, который и занимается расшифровкой цепочек ДНК и РНК.

- Расшифровка генома человека заняла несколько десятилетий у всех мировых лабораторий, потому что тогда не было таких устройств, - объясняет сотрудник кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. - Вот такой прибор может повторить этот эксперимент в течение нескольких дней — настолько поменялась производительность.

Благодаря секвенатору даже геном человека можно расшифровать за несколько дней. Раньше для этого нужны были десятилетия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если говорить научным языком, то с помощью секвенатора уральские ученые планируют найти в растениях гены, регулирующи синтез лигнина — того самого компонента, отвечающего за устойчивость к тяжелым металлам.

- Использование секвенирования позволяет более точно идентифицировать гены и транскрипционные факторы, регулирующие количество лигнина, образующегося в ответ на загрязнение почвы, и определить, какие гены активировались для сопротивления действию металлов, - объясняет Анастасия Тугбаева, сотрудник лаборатории «Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и трансформированных биосистем».

Потом уже найденные гены можно будет использовать, чтобы создать сорта расстений, устойчивые к техногенному загрязнению.