В Екатеринбурге бабушку, пролежавшую неделю с трупом сестры, отправили в пансионат

Бабушка теперь обеспечена нормальным питанием и уходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социальные работники уговорили 80-летнюю бабушку, которая осталась без родственников и не может сама за собой ухаживать, переехать в пансионат. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Престарелая женщина несколько дней провела рядом с трупом сестры, потому что не могла самостоятельно покинуть жилье и позвать на помощь. После этого социальные работники каждый день посещали ее, начиная с 4 февраля. В итоге бабушку удалось уговорить переехать в пансионат.

На новое место жительства пенсионерка перебралась утром, 7 февраля. Женщину накормили, собрали ее документы, после чего перевезли в пансионат. Здесь она будет получать необходимый уход круглосуточно.