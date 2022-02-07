Бездомная собака напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге

СК запросил информацию об организации мероприятий по отлову безнадзорных собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бездомная собака напала на женщину с ребенком. Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после этого случая.

- По предварительным данным, в результате нападения бродячее животное укусило ребенка за ногу, - рассказал старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Животное напало 5 февраля. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Они опрашивают женщину и устанавливают очевидцев.

Кроме того, запрошена информация об организации мероприятий по отлову безнадзорных собак. По итогам проверки данной ситуации будет дана правовая оценка и следствие примет процессуальное решение.

Ранее губернатор Свердловской области поставил перед главами уральских городов задачу - в течение двух недель отловить всех бродячих собак, которые периодически терроризируют население. Евгений Куйвашев заметил, что ситуация с животными остается напряженной, и только за последний месяц звери стали причиной десятков инцидентов.