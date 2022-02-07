В Екатеринбурге началось строительство терминала AliExpress

Терминал введут в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в декабре началось строительство регионального склада AliExpress. Терминал введут в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Строительство обсудили представители китайской компании и вице-губернатор Олег Чемезов, об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- 90% строительных материалов для объекта закупаются у предприятий Свердловской области, которая традиционно сильна в строительстве, - заявил Чемезов.

Площадь фулфилмент-центра в Екатеринбурге будет достигать 74 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день уже закончены земляные работы. В землю погрузили четыре тысячи свай – 50% от общего объема. На стройке задействовано больше 200 уральцев. В терминал вложат шесть миллиардов рублей.

Центр сможет делать около 200 тысяч отправлений в стуки. Региональный склад позволит оперативно доставлять товары российских продавцов в течение 1-3 дней.

- Помимо этого, мы планируем наладить поставки товаров из Китая транзитом через аэропорт «Кольцово». Такой транзит сможет помочь обрабатывать более 40 тонн грузов ежедневно, – заявил директор по логистике AliExpress Россия Григорий Орлов.