Мэрия Екатеринбурга хочет перенести ярмарки с площади 1905 года в другое место

Администрация предложила екатеринбуржцам проголосовать за место проведения ярмарок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга предложила горожанам перенести городские ярмарки я площади 1905 года в другое место. Об этом на брифинге рассказал председатель комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов.

- Проведение ярмарки подразумевает освобождение парковочного пространства на все выходные дни, что доставляет определенные неудобства для граждан, - объяснил он.

Администрация предложила екатеринбуржцам проголосовать за место проведения ярмарок. В опросе участвуют площадь 1905 года, площадка на пересечении улиц Репина и Татищева, площадка на пересечение переулков Банковский и Театральный.

Голосование будет идти семь дней. При этом опрос проводится только для того, чтобы узнать мнение горожан. Перенос места проведения ярмарок носит только рекомендательный характер.

Помимо этого, Бескрестнов рассказала, что специалисты занимаются разработкой нового дизайна и нового оборудования для ярмарок, которое хотят уже внедрить в 2022 году.