В Свердловской области за сутки COVID-19 заболели 4 796 человек

Больных много, но тяжелых пациентов - немного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 7 февраля 2022 года коронавирус обнаружили у 4 796 человек.

COVID-19 диагностирован у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Староуткинска, Верхней Пышмы, Первоуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Качканара, Ивделя и других населенных пунктов.

За сутки врачи госпитализировали в медицинские учреждения 125 человек от общего числа заболевших.

Состояние 444 пациентов медики сейчас оценивают как тяжелое, 225 из них размещены в палатах реанимации, 139 – подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 4 796 человек. Состояние остальных граждан, лечащихся от коронавируса в больницах – удовлетворительное.

Также за сутки от коронавируса скончались 9 человек. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале – 10 070 человек.