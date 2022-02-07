В думу Екатеринбурга на выборы заявились 18 человек

Среди выдвинутых кандидатов – пять женщин и 13 мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гордуму Екатеринбурга на дополнительные выборы баллотировались 18 человек. Из них четыре – самовыдвиженцы. Об этом сообщает городской избирком.

- В одномандатном избирательном округе № 10 документы для выдвижения представили девять кандидатов, в том числе семь от названных политических партий. – говорится в сообщении.

В одномандатном избирательном округе № 2 на выборы также заявились девять кандидатов, двое из них – самовыдвиженцы. В Гордуму баллотируются кандидаты от партий «Новые люди», ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – патриоты», «Яблоко» и «Российский общенародный союз».

Прием документов закончился в пятницу, 4 февраля. Четырем самовыдвиженцам и кандидатам от партии «Российский общенародный союз» нужно будет еще собрать подписи.

Среди выдвинутых кандидатов – пять женщин и 13 мужчин. При этом у 17 кандидатов есть высшее образование. В Екатеринбурге постоянно проживают 16 из них.

По итогам прошлого года в Гордуме Екатеринбурга освободилось два места – свои полномочия прекратили Сергей Мелехин из Верх-Исетского района и Николай Смирнягин из Ленинского района. В связи с этим 27 марта пройдут довыборы. Сейчас кандидаты подают документы. Среди них оказалась и астролог Александра Секачева. Она решила пойти на выборы самовыдвиженцем по Ленинскому району, то есть 10-му округу. Редакция «КП-Екатеринбург» поговорила с женщиной и узнала, что пойти в депутаты ей подсказали звезды.