Прогноз погоды на «Лыжню России-2022» в Екатеринбурге с 8 по 12 февраля 2022 года

Прогноз погоды на «Лыжню России-2022» в Екатеринбурге не обещает резких изменений в климате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды на «Лыжню России-2022» в Екатеринбурге не обещает резких изменений в климате. На массовый забег ожидается привычная уральскому климату морозная температура, но с выпадением снега.

–Температура будет не холоднее обычного климата, от -11 до -16 градусов в ночные часы, и от -8 до -11 градусов в дневные. На этот период возможен небольшой снег, но выпадения больших осадков быть не должно, – сообщила главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

По информации Гидрометцентра, 8 февраля 2022 года прогноз погоды на «Лыжню России-2022» в Екатеринбурге обещает днем -8 градусов, ночью температура опустится до -17 градусов. В этот день ожидается выпадение снега.

На 9 февраля 2022 года синоптики прогнозируют днем -7 градусов, ночью -14 градусов. В день забега ожидается небольшой снег.

Прогноз погоды на «Лыжню России-2022» в Екатеринбурге на 10 февраля 2022 года обещает днем -8 градусов, ночью -11 градусов. Выпадение снега синоптики прогнозируют на весь день.

Прогноз погоды на «Лыжню России-2022» в Екатеринбурге на 11 февраля 2022 года сообщает, днем столбики термометров покажут -7 градусов, ночью – 12 градусов. Ожидается небольшой снег.

В финальный день массовых забегов в Екатеринбурге 12 февраля 2022 года днем ожидается -7 градусов, ночью -10 градусов. Синоптики прогнозируют выпадение снега на завершающий день «Лыжни России-2022» в Екатеринбурге.

Напоминаем, «Лыжня России-2022» в Екатеринбурге стартовала 2 февраля 2022 года и продлится до 12 февраля 2022 года. Жители Екатеринбурга и Свердловской области еще могут подать заявку на участие на сайте. Там можно выбрать любое удобное время для забега с 10 до 15 часов.

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