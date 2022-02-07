Глава СК заинтересовался ветхим домом в Билимбае, где живет семья с детьми

Улучшения жилищных условий или ремонта жильцы ждут уже пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глав Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о ветхом доме в уральском поселке Билимбай, где живет семья с детьми. Об этом говорится на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать проверку и доложить о ситуации.

Ранее СМИ писали, что семья живет в доме, где потолок провисает и скоро может обвалиться. Улучшения жилищных условий или ремонта жильцы ждут уже пять лет.

Ранее, в сентябре 2021 года, в Екатеринбурге 14 собственников квартир добились выплаты компенсаций из-за нарушений во время капитального ремонта. Все произошло в доме № 30 по улице Серафимы Дерябиной. Во время ремонта крыши несколько жилых помещений затопило.