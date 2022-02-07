По словам очевидцев, мужчина отбивался палкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Серове стая бродячих собак набросилась на прохожего. Об этом сообщает группа «ВК, Серов» во «ВКонтакте».

- В 10 утра на моих глазах налетела агрессивная стая на хромого мужчину, я сразу кинулся к машине, чтоб спугнуть или, если придется, наехать на эту живность (бампер все равно треснутый), но не пришлось. Мужчина махнул сорванной веткой и они разбежались. Скоро все с палками ходить будем, похоже, - пишут местные жители.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Евгений Куйвашев поручил местным властям уделить особе внимание этой проблеме.

- Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтёров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах, - писал губернатор Свердловской области в своем Instagram.

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