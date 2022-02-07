Инвестиции в развитие Свердловской магистрали составили 29 млрд рублей в 2021 году

Фото из архива РЖД

Более трети всех средств направлено на развитие существующих железнодорожных линий. Обновлено более 500 км пути, что позволило повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.

Знаковым событием стало завершение ключевого этапа реконструкции четной системы станции Екатеринбург-Сортировочный. Полностью автоматизированный сортировочный комплекс повышенной мощности сможет перерабатывать до 6900 вагонов в сутки – в 1,5 раза больше, чем до реконструкции. Введены в работу 55 стрелочных переводов и дополнительные пути. Это позволит производить расформирование двух составов одновременно. Повышаются пропускные способности всего Екатеринбургского железнодорожного узла в направлениях с запада на восток и с юга на север. Положительное влияние модернизация главной сортировочной станции СвЖД окажет и на работу Пермского узла, а также соседних магистралей. Заключительный третий этап проекта будет реализован в 2022 году.

В 2021 году СвЖД начато строительство железнодорожной инфраструктуры для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Возводят новую станцию Промышленная с контейнерной площадкой. Дополнительные пути и обновленные системы появились и на станции Верхняя Салда, которая является точкой примыкания строящейся ветки к инфраструктуре общего пользования. Работы ведутся с опережением графика, завершить их планируется в 2022 году.

В связи с прогнозируемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле «РЖД» реализует инфраструктурный проект развития направления Пермь – Соликамск. Завершена реконструкция станций Дивья, Кухтым, Тихая, усиление тяговых подстанций Расик, Углеуральская. Продолжаются работы на станциях Боковая, Шестаки, Ярино, Парма, Пальники, Углеуральская, ведется проектирование строительства вторых путей на участках Пальники – Дивья и Углеуральская – Няр.

Фото из архива РЖД

Также в 2021 году завершена реконструкция приемо-отправочных путей на станциях Войновка, Шаля, что позволит повысить пропускную и перерабатывающую способность станций для обеспечения пропуска тяжеловесных поездов и освоения перспективного вагонопотока.

В рамках проекта «Северный широтный ход» ведутся проектно-изыскательские работы на участке инфраструктуры Свердловской железной дороги Коротчаево – Новый Уренгой – Пангоды.

Проектные решения по обходу Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму проходят государственную и экологическую экспертизы.

По программе обновления тягового подвижного состава на дорогу поступило 24 локомотива, в том числе восемь мощных грузовых электровозов 2ЭС10 с бустерной секцией, один маневровый тепловоз серии ТЭМ14 и 15 тепловозов серии ТЭМ18.

В целях повышения технологической устойчивости производственного процесса ведется планомерное обновление предприятий путевого комплекса, оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие локомотивного и вагонного хозяйств, повышение безопасности движения.

В списке выполненных работ также – обновление объектов вокзального комплекса дальних и пригородных пассажирских перевозок с адаптацией пассажирской инфраструктуры для маломобильных пассажиров, обновление платформенного хозяйства, реставрация зданий и др.