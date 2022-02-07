Свердловчанку приговорили к трем годам колонии за смертельное ДТП на Тюменском тракте

Жительницу Сухого Лога приговорили к трем годам в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Сухого Лога Лидию Логинову приговорили к трем годам в колонии-поселении за смертельное ДТП, которое она устроила 7 февраля 2021 года на Тюменском тракте. Также она должна будет возместить моральный вред потерпевшим. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Логинова не справилась с управлением автомобиля Nissan Tiida, оказалась на полосе встречного движения, допустила занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lada Kalina, - говорится в сообщении.

Водитель отечественной легковушки получил в аварии повреждения в виде закрытого перелома бедренной кости и ушибы головного мозга. Трехлетний ребенок, который был в автокресле на переднем пассажирском сидении, получил переломы бедренной кости и глубокие раны на правой щеке. Шрамы останутся на лице ребенка на всю жизнь.

Также в ДТП погибли пассажиры, находящиеся на заднем сиденье, – 32-летняя беременная женщина и 66-летняя пожилая женщина. Однако на суде Логинова не признала свою вину. Она заявила, что предприняла все зависящие от себя меры, чтобы избежать столкновения.