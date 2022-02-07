В Екатеринбурге приставы поймали должника по алиментам на парных родах

После проведения разыскных мероприятий стало известно, что екатеринбуржец будет присутствовать на парных родах со второй женой. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы нашли должника, не платившего алименты своему 9-летнему сыну, на парных родах со второй женой. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- С учетом индексации отец обязан платить алименты в размере порядка 26 тысяч рублей ежемесячно. Однако мужчина неоднократно уклонялся от исполнения решения суда, - говорится в сообщении.

Мужчина накопил долг по алиментам около двух миллионов рублей. На него составили административный протокол и назначили ему 60 часов обязательных работ. Екатеринбуржец наказание исполнил, но не сделал выводы. За год он заплатил всего 10 тысяч рублей алиментов.

Помимо этого должник скрывался от приставов и не приходил на прием. После проведения разыскных мероприятий стало известно, что екатеринбуржец будет присутствовать на парных родах со второй женой.

В больницу прибыли судебные приставы. Они из роддома доставили его в отделение судебных приставов для дачи объяснений о причинах неуплаты алиментов и составления рапорта о привлечении должника к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).