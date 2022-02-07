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Происшествия7 февраля 2022 4:24

В Екатеринбурге дрифтер на Hyundai выехал на «встречку» и врезался в грузовик

ДТП произошло на улице Токарей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Авария произошла 5 февраля

Авария произошла 5 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водитель на Hyundai Equus решил подрифтить, но не справился с управлением и устроил ДТП. Об этом сообщает telegram-канал «Главная дорога».

Авария произошла 5 февраля. Hyundai ехал по улице Токарей. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась там с грузовиком. От удара большегруз перевернулся на бок.

Произошедшее записала камера видеорегистратора одного из автомобилей, который также ехал по улице Токарей. В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что в ДТП никто не пострадал.

Ранее, в декабре, в Первоуральске двое молодых людей устроили опасный заезд на отечественных «Жигулях». Они снимали все происходящее на камеру и выложили ролик в TikTok. Один из парней вел машину и дрифтовал, а другой находился рядом на пассажирском сидении. Оба молодых человека громко кричали от удовольствия.