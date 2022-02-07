Половина свердловчан стали меньше следить за собой на удаленке

Вместе с тем 30% опрошенных заявили, что наоборот стали больше следить за собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 51% жителей признались, что стали меньше следить за собой, работая дистанционно. При этом доля таких ответов среди мужчин и женщин не отличается. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Те, кто стал меньше следить за собой на удаленке, чаще встречаются среди ИТ-специалистов (53%) и маркетологов (51%), - говорится в сообщении.

Вместе с тем 30% опрошенных заявили, что наоборот стали больше следить за собой. Среди них больше всего административного персонала (34%) и банковских работников (30%).

Еще 19% респондентов уверены, что их внешний вид на удаленке никак не изменился. При этом 57% опрошенных рассказали, что работают дома в неформальной одежде. 24% уральцев сидят за компьютером в повседневной одежде, 16% - в пижаме или халате.

Еще 3% свердловчан выбрали вариант «другое». Они уточнили, что работают в домашней одежде, но надевают приличный верх, если предстоит онлайн встреча. Некоторые написали, что работают из дома в нижнем белье, спортивной одежде или выбирают вещи по настроению.

В пижаме чаще работают представители медиа и искусства (25%), повседневную одежду выбирает высший менеджмент (38%), а неформальный стиль работники продаж (61%), маркетологи и банковские служащие (по 60%).