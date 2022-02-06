Стала известна дата открытия парковки на площади 1905 года

Парковку откроют уже 7 февраля.
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Автомобильная парковка на площади 1905 года откроется 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации Екатеринбурга.
- Работы по демонтажу городка должны завершиться 6 февраля. А уже в понедельник планируется открыть парковку, - пояснили «КП»-Екатеринбург в мэрии.
Напомним, что в этом году на строительство ледового городка власти потратили 24 миллиона рублей. Он работал до 30 января.
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