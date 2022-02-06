Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 14-летний Артем Миронов. Об этом сообщает свердловское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт». Рост подростка – 160 сантиметров. На момент пропажи мальчик был одет в темно-синюю куртку, серые спортивные штаны и черные кроссовки.

У мальчика темно-русые волосы и голубые глаза. Всех, кто что-либо знает о его местоположении, просят звонить по телефону +7 902 27-49-500.

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