Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 февраля 2022 5:30

В Екатеринбурге Toyota Camry протаранила машину скорой помощи с пациентом

В результате ДТП никто не пострадал
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водители уже обратились в ГИБДД для оформления документов.

Водители уже обратились в ГИБДД для оформления документов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге Toyota Camry протаранила машину скорой помощи с пациентом. Авария произошла 5 февраля на перекрестке Татищева – Токарей. В результате ДТП никто не пострадал.

- Водители все вопросы между собой урегулировали. В аварии пострадавших нет. Водители самостоятельно обратились в ГИБДД и оформили повреждение «железа», - пояснили «КП»-Екатеринбург в городском управлении Госавтоинспекции.

Напомним, что по итогам прошлого года на Среднем Урале в авариях погибли шесть детей. Информацию о самых резонансных столкновениях можно найти здесь.