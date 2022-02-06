Энергетики вернули электричество жителям Уктуса

Люди остались без воды, отопления и электричества из-за серьезной аварии. Фото: читатель «КП»-Екатеринбург

В Екатеринбурге энергетики вернули электричество в дома жителей Уктуса. Накануне ночью восемь многоквартирных домов остались без света, воды и тепла из-за крупной аварии.

На устранение неполадок понадобился весь день.

- В 22:00 «Россети Урал» - «Екатеринбург» завершили аварийно-восстановительные работы и вернули электроснабжение в дома жителей микрорайона Уктус. На текущий момент все потребители запитаны, - поясняют в пресс-службе Россетей.

В пресс-службе «Россетей-Урал» - «Екатеринбург» объяснили, что авария произошла из-за повреждения двух кабельных линий 10 кВ в результате стороннего вмешательства ООО.

- При проведении несогласованных буровых работ, производитель повредил кабельные линии энеретиков, расположенные на глубине 5 метров под землей, - поясняли в пресс-службе.

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