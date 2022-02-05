В Екатеринбурге уже вторую неделю ищут 14-летнюю Александру Образцову

Девочка из благополучной семьи и никогда не состояла на учете в ПДН. Фото: Алексей Булатов/поисковый отряд «Прорыв»

14-летняя Александра Образцова пропала 26 января. Она ушла от своей тети-опекуна, оставив ей записку: «Все было хорошо, свидимся». Девочку уже больше полутора недель разыскивают сотрудники полиции и волонтеры поисковой организации «Прорыв».

- На данный момент поиски продолжаются. Пока никакой новой информации узнать. К сожалению, не удалось, - сообщил «КП»-Екатеринбург руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков.

Известно, что девочка никогда раньше не пропадала. Она из благополучной семьи и никогда не состояла на учете в ПДН.

- По одной из отрабатываемых полицией версий, школьница могла уйти к своему отцу, который лишен родительских прав, - рассказывал ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции Березовского просят всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00 или 02. Также все, кто видел Александру, могут сообщить об этом в поисковой отряд, занимающийся ее поиском.

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