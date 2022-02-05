В Екатеринбурге водитель Volkswagen влетел в забор 40-й больницы на Серафимы Дерябиной

Водитель был доставлен в больницу Верхней Пышмы. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня днем на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина водитель Volkswagen Touareg влетел в забор 40-й больницы.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что мужчина потерял сознание.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Водитель двигался по улице Серафимы Дербиной в сторону улицы Бардина. По предварительному диагнозу скорой помощи, у водителя случился инфаркт или инсульт. Во время управления транспортным средством он потерял сознание и допустил наезд на препятствие, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Также в пресс-службе сообщили, что водителя доставили в больницу Верхней Пышмы. А на месте ДТП сейчас работают бригады МЧС и ГБДД. Они составляют все необходимые процессуальные документы.

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