В Екатеринбурге пассажиры «Победы» больше пяти часов не могли улететь в Москву

Ранее был отменён утренний рейс «Уральских авиалиний» U6-262 Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В аэропорту Кольцово пассажиры больше пяти часов не могли вылететь в Москву. Поинформации из онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, рейс должен был вылететь в 07:15, однако после того, как его неоднократно переносили, пассажиры смогли вылететь лишь в 13:18.

По словам очевидцев, пассажирам дали только воду. Горящей пищей их так и не обеспечили.

- Вылет рейса был задержан в связи со сложными матеоусловиями в аэропорту Москвы, - пояснили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Отметим, что был отменён утренний рейс «Уральских авиалиний» U6-262. Воздушное судно должно было вылететь в Москву в 08:15.

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