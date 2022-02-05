В Свердловской области за сутки covid-19 заболели 3 735 человек

Общее количество количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 242 937 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на Среднем Урале выявили 3 735 новых случаев COVID-19, из них 1453 - жители Екатеринбурга.

Диагноз также подтвердился у жителей Алапаевского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Среднеуральска, Туринского и других городских округов.

Число заболевших с начала пандемии достигло 242 937. От инфекции скончались 12 человек, общее число смертей - 10 050.

- Состояние 407 госпитализированных оценивается как тяжелое, 228 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 146 – на аппаратах ИВЛ, - сообщаает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

При этом число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 3 107. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Из больниц и ковидных госпиталей выписано 652 человека. А общее число выписанных достигло 195 730.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8912 050 91 07