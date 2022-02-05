Niletto выпустил кавер на легендарный трек группы Morandi «Angels»

Уральский певец презентовал первый трек из предстоящего нового альбома Фото: Михаил ФРОЛОВ

Niletto удивил поклонников, выпустив кавер на легендарный трек группы Morandi «Angels». Этот трек стал первым из предстоящего нового альбома певца.

- Первый трек с грядущего альбома «Криолит» открыт. Слушайте, родные, и ностальгируйте, - обратился к подписчиками певец.

Трек «Angels» принес бешеную популярность румынской музыкальной группе Morandi в 2007 году.

Подписчики такого точно не ожидали. Они очень удивились, но в комментариях все отреагировали по-разному.

- А где премьера? Перепет старый хит!, - пишут некоторые под постом исполнителя.

Но большинство поклонников пришли в настоящий восторг от такой новости.

- Ого, Моранди! Кайф! 10 лет назад на повторе эта песня была. В исполнении Дани зазвучала по-новому, - написала одна из подписчиц.