Niletto выпустил кавер на легендарный трек группы Morandi «Angels»

Уральский певец презентовал первый трек из предстоящего нового альбома
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Niletto удивил поклонников, выпустив кавер на легендарный трек группы Morandi «Angels». Этот трек стал первым из предстоящего нового альбома певца.
- Первый трек с грядущего альбома «Криолит» открыт. Слушайте, родные, и ностальгируйте, - обратился к подписчиками певец.
Трек «Angels» принес бешеную популярность румынской музыкальной группе Morandi в 2007 году.
Подписчики такого точно не ожидали. Они очень удивились, но в комментариях все отреагировали по-разному.
- А где премьера? Перепет старый хит!, - пишут некоторые под постом исполнителя.
Но большинство поклонников пришли в настоящий восторг от такой новости.
- Ого, Моранди! Кайф! 10 лет назад на повторе эта песня была. В исполнении Дани зазвучала по-новому, - написала одна из подписчиц.