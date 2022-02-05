В Зеленой Роще рядом с Ново-Тихвинским женским монастырем построят часовню

Часовню выполнят в традициях русской церковной архитектуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленой Роще рядом с Ново-Тихвинским женским монастырем планируют построить часовню. Об этом говорится в документах на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В проекте, который разработала компания ООО «Проект-комплекс» в 2021 году, указано, что здание будет находиться на перекрестке переулка Университетский и улицы Зеленая Роща.

- Здание часовни в плане представляет правильный восьмиугольник, с размерами в осях 3,975×3,975 метров. Высота архитектурная (от планировочной отметки земли до подкрестного яблока купола) — 9,47 метров. Здание часовни увенчано главой с крестом, - говорится в документах.

Часовню выполнят в традициях русской церковной архитектуры в формате восмьугольника с куполом с крестом. На каждой стороне фасада разместят арочные ниши или арочные окна, украшенные полукруглыми кокошниками, а углы здания будут выделены пилястрами с капителями.

Рядом с будущей часовней планируется разбить пешеходные дорожки и организовать парковку. Для этого в проекте строительства предусмотрена вырубка некоторых деревьев и кустарников. Вместо них высадят новые деревья, кустарники, а также газоны и цветники.

- На участке размещения объекта нового строительства здания часовни отсутствуют выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, в том числе археологического, - также указывается в документе.

В пресс-службе Екатеринбургской Епархии уточнили, что часовня и обустроенная территория появятся не рядом с парком, а на противоположной стороне квартала.

- До парка от этого места целый квартал с монастырскими зданиями, - поясняет пресс-секретарь Екатеринбургской Епархии Анжела Тамбова.

Напоминаем, что в мае 2019 года несколько тысяч горожан устроили массовые протесты в борьбе за сквер у Драмтеатра. Тогда храм на этом месте решили возвести уральские промышленники из списка Forbes.

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