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Общество5 февраля 2022 5:40

В Екатеринбурге водителя маршрута №012 депортировали из России после того, как он выволок пенсионерку из автобуса

Инцидент произошел 17 декабря 2021 года на остановке «Площадь 1905 года»
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Кондуктор при этом оштрафовал на 2 000 рублей

Кондуктор при этом оштрафовал на 2 000 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителя, который вытолкал пожилую пассажирку из автобуса и повалил ее на землю депортировали из России. Об этом накануне утром сообщил портал Е1 со ссылкой на источники в мэрии Екатеринбурга.

Силовики завершили проверку инцидента и по ее итогам водителя депортируют из страны.

- По решению суда, кондуктор был оштрафован на 2 тысячи рублей за работу без соответствующего патента, - сообщает Е1 со ссылкой на свои уточнили в УМВД Екатеринбурга.

В пресс-службе мэрии пока официально не подтвердили эту информацию.

Напоминаем, что инцидент произошел на остановке «Площадь 1905 года». Водитель и кондуктор автобуса №012 выволокли пенсионерку на улицу.

Судя по видеозаписи, распространенной телеграм-каналом «Екатеринбург №1», бабушка медленно поднималась в салон автобуса по ступенькам, после чего к ней подбежали водитель и кондуктор транспортного средства и уложили бабушку на асфальт.

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