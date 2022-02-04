В Верхней Пышме 61-летняя женщина потеряла 1.2 миллиона рублей, поверив лжетрейдерам

Женщине объяснили, что для начала нужно внести 500 долларов США, после этого она сможет начать инвестировать Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Верхней Пышме 61-летняя местная жительница потеряла 1.2 миллиона рублей, связавшись с лжетредерами. Женщина решила подработать и нашла в интернете на компанию, которая якобы покупает и продает акции «Газпрома», ее заинтересовало это объявление, она перешла по ссылке и попала на поддельный сайт.

- При заполнении анкеты заявитель указала свои контактные данные, сумму, которую она была готова вложить, и цель инвестирования. Через пару дней на ее телефон поступил вызов с неизвестного номера, это был мужчина, который представился сотрудником «Газпром Инвест», - уточнили в МО МВД «Верхнепышминский».

Женщине объяснили, что для начала нужно внести 500 долларов США, после этого она сможет начать инвестировать. После этого ее перевели на более «опытного» наставника. Он же и посоветовал ей играть по-крупному, для этого она оформила на себя несколько кредитов и взяла деньги в долг у знакомых.

В итоге счет пострадавшей составил 15 тысяч долларов, однако после того, как она не смогла вывести эти деньги, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.