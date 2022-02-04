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Общество4 февраля 2022 17:05

В Верхней Пышме 61-летняя женщина потеряла 1.2 миллиона рублей, поверив лжетрейдерам

Местная жительница хотела заняться инвестициями
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Женщине объяснили, что для начала нужно внести 500 долларов США, после этого она сможет начать инвестировать

Женщине объяснили, что для начала нужно внести 500 долларов США, после этого она сможет начать инвестировать

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Верхней Пышме 61-летняя местная жительница потеряла 1.2 миллиона рублей, связавшись с лжетредерами. Женщина решила подработать и нашла в интернете на компанию, которая якобы покупает и продает акции «Газпрома», ее заинтересовало это объявление, она перешла по ссылке и попала на поддельный сайт.

- При заполнении анкеты заявитель указала свои контактные данные, сумму, которую она была готова вложить, и цель инвестирования. Через пару дней на ее телефон поступил вызов с неизвестного номера, это был мужчина, который представился сотрудником «Газпром Инвест», - уточнили в МО МВД «Верхнепышминский».

Женщине объяснили, что для начала нужно внести 500 долларов США, после этого она сможет начать инвестировать. После этого ее перевели на более «опытного» наставника. Он же и посоветовал ей играть по-крупному, для этого она оформила на себя несколько кредитов и взяла деньги в долг у знакомых.

В итоге счет пострадавшей составил 15 тысяч долларов, однако после того, как она не смогла вывести эти деньги, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

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