Причиной крупного прошлогоднего торфяного пожара в Екатеринбурге стал поджог

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Причиной крупного торфяного пожара, который накрыл микрорайон Солнечный в Екатеринбурге в октябре прошлого года, стал поджог. К такому выводу пришли специалисты прокуратуры. Напомним, тогда практически весь город окутал густой смог.

- Причина возгорания – поджог, как установила экспертиза. За доследственную проверку отвечает отдел полиции № 12, и она еще не завершена. Если злоумышленника(ов) установят, с него или с них можно будет через суд взыскать ущерб, - написал на своей странице в социальных сетях депутат Андрей Альшевских.

Он уточнил, что у надзорного ведомства не возникло никаких претензий к сотрудникам МЧС, которые ликвидировали последствия возгорания, а также к городским властям, которые, кстати, даже вводили режим ЧС на территории Солнечного микрорайона.