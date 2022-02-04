Мэрия Екатеринбурга придумала решение в вопросе с пробками на выезде из Академического

Власти для разгрузки улицы собираются установить несколько светофоров на дублере Серафимы Дерябиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга придумала, как решить вопрос с пробками на выезде из Академического из-за дорожных работ, которые ведутся на улице Серафимы Дерябиной. На участке от от Волгоградской до Зоологической автомобилисты попадают в заторы из-за будущего строительства трамвайной ветки.

- На нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной по направлению к центру сделают дополнительно одностороннее движение на дублере. По пути из Академического района в сторону центра из трех полос задействованы будут только две, - рассказывают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, власти для разгрузки улицы собираются установить несколько светофоров на дублере Серафимы Дерябиной. Они появятся на пересечении улиц Академика Бардина и Волгоградской.

Напомним, участок улицы для движения закроют с 12 февраля. На время перекрытия движение транспорта в обоих направлениях будет направлено по нечетной стороне Серафимы Дерябиной. Открыть движение планируют к 15 мая 2022 года.