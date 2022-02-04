Евгений Куйвашев рассказал, планируется ли на Урале закрытие садиков на карантин из-за COVID-19

Губернатор Свердловской области ответил на вопрос подписчиков о том, собираются ли власти региона закрывать детские сады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ответил на вопрос подписчиков о том, собираются ли власти региона закрывать детские сады из-за резкого роста заражаемости коронавирусом. Горожане жалуются на то, что дети в дошкольных учреждениях массово заболевают и перестают посещать занятия.

- Заболеваемость среди детей от трех до шести лет действительно высокая. Однако ее уровень тщательно контролируется, и если в группе фиксируется случай COVID-19, то малыши отправляются на карантин. Но закрывать все учреждения на общий карантин мы не планируем, - написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.

Ранее глава региона, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, объяснил, почему отказался выводить на дистанционное обучение школьников девятого-одиннадцатого классов. По словам главы региона, оправляя учащихся на удаленку, власти пытаются найти золотую середину и снизить число социальных контактов.