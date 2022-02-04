В соцсетях Югры запустили флешмоб в честь Олимпиады в Китае

Югорчане поддержали наших спортсменов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Югры устроили в социальных сетях флешмоб, по правилам которого все желающие публикуют снимки с занятий спортом.

- Покажи, как ты встаешь на лыжи или доску. Ладно, катание с горок тоже считается, - рассказывают организаторы флешмоба.

Здесь же можно публиковать слова поддержки участникам олимпийских Игр, указывая хэштег #ЮграПокоряетПекин. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Двадцать четвертые Зимник Олимпийские Игры стартовали в Пекине 4 февраля. В составе сборной страны четыре спортсмена из Югры – биатлонистка Кристина Резцова, лыжник Сергей Устюгов, а также сноубордисты Андрей и Наталья Соболева.