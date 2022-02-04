Губернатор Свердловской области объяснил, почему не отправил на дистант старшеклассников

По словам главы региона, оправляя учащихся на удаленку, власти пытаются найти золотую середину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Свердловской области, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, объяснил, почему отказался выводить на дистанционное обучение школьников девятого-одиннадцатого классов. По словам главы региона, оправляя учащихся на удаленку, власти пытаются найти золотую середину и снизить число социальных контактов.

- По этой причине основная масса школьников учится из дома, а старшеклассники активно готовятся к сдаче экзаменов в очном формате. При этом мы идем на такой шаг по многочисленным просьбам родителей, - написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области из-за стремительного распространения коронавируса большую часть школьников отправили на дистанционное обучение. По решению главы региона, они будут учиться удаленно в течение двух недель уже со 2 февраля, это касается учащихся 2-8 классов, а также студентов колледжей и техникумов.