Школа, построенная «Атомстройкомплексом», признана лучшей в России

Диплом Всероссийского конкурса «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2021» за «Содержательную, тонкую, точную «социальную» архитектуру» в номинации «Образовательные учреждения. Постройки»

Экспертное жюри конкурса под председательством президента Международной академии архитектуры (МААМ) в Москве Андрея Бокова признало лучшей в стране школу №80, которую компания «Атомстройкомплекс» построила на месте старого здания школы на Уралмаше. Данный проект получил первое место в смотре-конкурсе «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2021» за «Содержательную, тонкую, точную «социальную» архитектуру» в номинации «Образовательные учреждения. Постройки».

Напомним, почти столетнее здание школы №80 признали аварийным и снесли. На этом месте построили современный корпус переменной этажности. Новую школу на Уралмаше сразу назвали одной из главных достопримечательностей района. Она стала чемпионом по количеству реализованных здесь инновационных решений, «умной» технологической начинке помещений, автоматизации, удобству и красоте.

Вместимость школы выросла вдвое и составила 1000 учеников для 42 классов. Школа оснащена по самым современным стандартам. В классах предусмотрена система контроля и управления доступом – вместо ключей доступ осуществляется по электронным пропускам. Особое внимание уделено вопросам безопасности: охранная и пожарная сигнализация, система оповещения, видеонаблюдение выведены на единый пункт охраны. Отсюда же осуществляется управление всей инженерией: к примеру, свет в школьных коридорах можно приглушить, как только прозвучит звонок на урок.

– Строительство и открытие подобных образовательных учреждений в Екатеринбурге – это не только повод для гордости, но и стимул двигаться дальше. В уральской столице ежегодно открываются детские сады и школы, которые с уверенностью можно назвать образовательными центрами. Ведь помимо стандартной программы юные уральцы получают массу знаний на дополнительных занятиях. Всё это возможно благодаря специалистам и, безусловно, тем условиям, которые город старается создавать для нынешнего поколения», – отметил заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Осенью прошлого года администрация Екатеринбурга подготовила необходимый пакет документов и представила школу №80 на один из самых престижных конкурсов страны.

– Я благодарен руководству Свердловской области и Екатеринбурга, экспертам конкурса за высокую оценку нашей работы, – прокомментировал награду генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. – Рад, что екатеринбургская школа получила статус лучшего архитектурного решения общеобразовательной школы России. Сегодня общая задача – обеспечить системное строительство современных школ, чтобы дети любого района города или пригорода имели равные возможности обучаться в комфортной, вдохновляющей обстановке. «Атомстройкомплекс» располагает всеми необходимыми компетенциями и опытом для решения этой задачи.

Компания «Атомстройкомплекс» является постоянным участником реализации национального проекта «Образование», в рабочем портфеле – несколько десятков построенных детских садов и школ, а также проекты учебных заведений, рекомендованные Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. В этом году в Екатеринбурге стартует строительство первой школы в рамках государственно-частного партнерства – инициатором проекта выступил «Атомстройкомплекс».