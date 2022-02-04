Начинающие спортсмены Екатеринбурга записали обращение уральским олимпийцам

Фото: предоставлено училищем олимпийского резерва № 1

Воспитанники училища олимпийского резерва в Екатеринбурге записали обращение к спортсменам, которые представляют Россию и Свердловскую область на играх в Пекине. От нашего региона будут выступать пять спортсменов, еще двое числятся запасными. Уральцам предстоит сразиться за медали в биатлоне, шорт-треке, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.

- Мы все очень переживаем наших ребят, хотим, чтобы они на олимпиаде занимали только первые места. Мы знаем, что им нужна наша поддержка, ведь на эти игры они поехали без флага и гимна, мы гордимся ими и желаем успеха, - наперебой рассказывали начинающие спортсмены.

Парни и девчонки даже нарисовали символ олимпийских игр в Китае: панду по кличке Бин Дуньдунь, а также продемонстрировали несколько кричалок.

Кстати, от училища олимпийского резерва № 1 в Пекин поехали две биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова, а также шорт-трекистка Анна Вострикова.