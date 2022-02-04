Ранее он рассказывал об истязаниях в семье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест 14-летнего школьника из Екатеринбурга, который в конце прошлого года пытался зарезать мать. Конфликт произошел в пятиэтажке в Кировском районе. По предварительной версии, ученик седьмого класса набросился на женщину из-за того, что у него отняли телефон.

Несмотря на многочисленные порезы, мама дебошира выжила, а ее сына отправили в СИЗО. Но выйти на свободу или под домашний арест ему не удалось.

- Срок содержания под стражей продлен до 24 февраля 2022 года, - пояснили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе Свердловского областного суда.

По данным источника «КП», знакомого с ходом расследования, отец мальчика нанял адвоката.

- Отец хочет вернуть его домой, хотя раньше не жил бывшей женой и сыном, - пояснил инсайдер.

Ранее сообщалось, что на допросе в Следственном комитете ребенок рассказал об истязаниях со стороны отца.

- Каждую субботу отец приезжал к нам с мамой и бил меня, - рассказал на допросе обвиняемый. – В прошлом учебном году у меня были проблемы в лицее, меня не хотели переводить в седьмой класс из-за неуспеваемости. Я подтянул оценки, все было нормально. С сентября все началось заново. Мама постоянно ругала меня, недавно отобрала мобильный телефон.

Напомним, что СК расследует уголовное дело по статье «Покушение на убийство».