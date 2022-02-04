Канатную дорогу на Уктусе начнут строить в мае 2022 года

Канатная дорога будет работать круглый год, ее протяженность составит почти 600 метров.Протяженность канатной дороги составит почти 600 метров. Фото: сайт Главгосэкспертизы

Органы местного самоуправления готовятся утвердить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для канатной дороги на территории горнолыжного комплекса «Уктус». Строительство запланировано на май 2022 года, сообщает мэрия Екатеринбурга.

- Обзавестись новым сооружением горнолыжный комплекс рассчитывает уже к сентябрю 2022 года, - говорится в сообщении

Канатная дорога будет работать круглый год. Ее протяженность составит почти 600 метров. Подъемник с двухместными креслами сможет перевозить до 600 человек в час. Также в рамках проекта построят одноэтажное здание, в котором будет находиться оператор, который обслуживает дорогу.

Летом канатной дорогой зимой смогут пользоваться велосипедисты, которые занимаются даунхиллом, и горожане, которые захотят подняться на вершину и посмотреть на город.