Губернатор создал рабочую группу по созданию кольцевой электрички в Екатеринбурге

Организованная Куйвашевым группа будет заниматься детализацией проекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу для реализации проекта кольцевой электрички в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Рабочая группа будет заниматься детализацией проекта и решать вопрос оптимальной интеграции железнодорожных перевозок в городскую среду, - говорится в сообщении.

Руководителем группы стал первый замгубернатора Алексей Шмыков. Его заместителями назначили министра экономики области Дениса Мамонтова и заместителя мэра Дмитрия Ноженко. Свердловскую железную дорогу в свою очередь будут представлять начальник филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников и заместитель начальника Алексей Гребенкин.

Кроме того, в рабочую группу вошли представители региональных мэрий. Кроме того, к работе над проектом городской электрички приглашены представители администраций Арамильского ГО, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Первоуральска и Березовского.

Создание железнодорожного пассажирского кольца внесено в генеральный план развития города до 2035 года. Мэр Екатеринбурга отмечал, что запуск городской электрички потребует серьезных финансовых затрат, но это даст хороший экономический эффект.