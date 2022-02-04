Театр «Урал Опера Балет» перенес премьеру оперы о Стиве Джобсе из-за COVID-19

Пандемия не дает полноценно проводить репетиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Театр «Урал Опера Балет» перенес премьеру оперы The (R)evolution of Steve Jobs на неопределенный срок из-за сложной коронавирусной ситуации в регионе. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе театра.

- В связи с тем, что на сегодняшний момент в театре обострилась эпидемиологическая ситуация, по причине болезни артистов происходят замены спектаклей, зрители сдают билеты, коллектив несет большие финансовые потери, руководство театра приняло решение перенести премьеру оперы, - объяснили там.

В театре отметили, что пандемия не дает полноценно проводить репетиции. Большая часть коллектива, задействованная в постановке оперы про Стива Джобса, находится на больничных.

Кроме того, из-за коронавируса перенесли премьеру оперы «Петр Первый», которая должна была состояться в мае 2022 года.

- Коллектив и руководство надеется на благополучный выход из данной ситуации, на нормализацию эпидемиологической обстановке в театре и городе Екатеринбурге, и тогда будет принято решение о постановочных и репертуарных планах коллектива, - заявили в «Урал Опера Балет».